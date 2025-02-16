Ферстаппен рассказал о необычной мечте, связанной с его киберспортивной командой

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о своей мечте найти талантливого пилота в симрейсинге и дать ему путёвку в карьеру в реальных гонках.

«Я действительно хочу найти талант, который сможет реализоваться в реальной жизни. Не все на это способны. Некоторые просто хороши в том, что они делают, но у них может ничего не получиться на реальной трассе. Однако я хочу дать этим парням такую возможность. В идеале они начинают в моей команде, после чего их находят реальные команды и парни строят собственную карьеру в автоспорте. Это была бы очень красивая история», — приводит слова Макса Ферстаппена The Athletic.

Ферстаппен активно занимается своей командой Team Redline, постоянно участвуя в крупных соревнованиях.