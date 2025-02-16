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Норрис — об общей презентации Формулы-1: здорово дать старт сезону именно так

Норрис — об общей презентации Формулы-1: здорово дать старт сезону именно так
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мыслями о предстоящей общей презентации команд Формулы-1.

«Я ожидаю очень многого. Это будет безумие. Арена O2 — классное место для подобного мероприятия, но мы никогда не делали ничего подобного. Это очень здорово для Формулы-1, здорово дать старт сезону именно так, а не просто отправиться на тесты или что-то в этом роде. Посмотрим, как всё пройдёт, но я в предвкушении», — приводит слова Ландо Норриса GPBlog.

Напомним, общая презентация команд Формулы-1 состоится 18 февраля в Лондоне. Предсезонные тесты Формулы-1 стартуют 26 февраля в Бахрейне и продлятся три дня.

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