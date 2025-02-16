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Баттон рассказал, над какими областями работали в «Уильямсе» в межсезонье

Баттон рассказал, над какими областями работали в «Уильямсе» в межсезонье
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Чемпион мира 2009 года, бывший гонщик Формулы-1 Дженсон Баттон высказался о новой машине команды «Уильямс», получившей индекс FW47.

«Во-первых — машина выглядит действительно красиво. Как вы знаете, в 2025 году не будет серьёзных изменений в машинах Формулы-1, но, похоже, у FW47 будет много новинок, и это здорово.

Они работали над такими областями, как прижимная сила, над повышением эффективности машины в медленных поворотах, увеличением прижимной силы и большей стабильностью на входе в поворот, что позволяет гонщикам чувствовать себя более уверенно», — приводит слова Дженсона Баттона Motorsport Week.

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