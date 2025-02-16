Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пике опубликовала фото с вечеринки в честь рождения их с Ферстаппеном будущего ребёнка

Пике опубликовала фото с вечеринки в честь рождения их с Ферстаппеном будущего ребёнка
Аудио-версия:
Комментарии

Келли Пике, подруга четырёхкратного чемпиона Формулы-1 пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, опубликовала в своих социальных сетях фотографии с вечеринки по случаю грядущего рождения их ребёнка.

Подписчики Келли обратили внимание, что на фото был оставлен намёк на пол ребёнка — украшения на вечеринке были в розовых тонах, что может говорить о том, что у Ферстаппена и Пике родится дочь.

Фото: Соцсети Келли Пике

Фото: Соцсети Келли Пике

Ранее в комментариях под своим постом в соцсетях Пике написала, что сейчас у неё начинается третий триместр. Это означает, что беременность вступает в заключительную фазу. Третий триместр длится с 28-й недели до родов.

Можно предположить, что Макс Ферстаппен станет отцом в конце февраля или в начале марта. Сезон Формулы-1 2025 года стартует 16 марта в Австралии.

Напомним, Макс Ферстаппен объявил, что готовится стать отцом, 6 декабря в Абу-Даби.

Материалы по теме
Фото
Макс Ферстаппен и Келли Пике отметили день святого Валентина
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android