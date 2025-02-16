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Карлос Сайнс высказался против запрета мата в Формуле-1

Карлос Сайнс высказался против запрета мата в Формуле-1
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Испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс подверг критике цензуру мата в Формуле-1.

«Нельзя наказывать пилотов за слова по радио. Со стороны люди не понимают, что чувствует пилот за рулём, какое испытывает давление и прилив адреналина. В такие моменты зрители и видят настоящего гонщика. На пресс-конференциях мы очень ограничены в том, что можно говорить, а сейчас они хотят ещё и следить за нашим поведением по радио! Я не согласен с данной мерой. Да, мы иногда ругаемся нецензурно, но не нужно этого запрещать», — приводит слова Карлоса Сайнса BBC.

Напомним, ранее стало известно, что причинение морального вреда или ущерба ФИА, а также её должностным лицам повлечёт за собой финансовое наказание. В случае же неоднократного нарушения возможна дисквалификация, а также лишение очков.

Помимо этого, наказания теперь будут применяться «за любое публичное подстрекательство к ненависти, использование оскорбительной или грубой лексики, а также за любое неправомерное поведение».

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