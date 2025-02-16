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В «Хаасе» представили комбинезоны гонщиков на сезон-2025 Формулы-1

В «Хаасе» представили комбинезоны гонщиков на сезон-2025 Формулы-1
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Пресс-служба «Хааса» опубликовала снимок двух своих пилотов — Эстебана Окона и Оливера Бермана — в комбинезонах, в которых гонщики будут выступать в сезоне 2025 года Формулы-1.

Фото: Пресс-служба «Хааса»

Напомним, перед стартом сезона-2025 американский коллектив полностью сменил состав пилотов. Нико Хюлькенберг ушёл в «Кик-Заубер», а Кевин Магнуссен покинул Формулу-1.

В минувшем сезоне-2024 «Хаас» занял седьмое место в Кубке конструкторов. Датчанин Кевин Магнуссен стал 15-м в личном зачёте, немец Нико Хюлькенберг – 11-м.

Ранее комбинезоны на сезон-2025 показали в «Альпин».

Полноценная презентация команд Формулы-1 в 2025 году пройдёт в формате общего мероприятия, она состоится 18 февраля в Лондоне.

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