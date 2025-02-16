Юки Цунода показал шлем на сезон-2025

24-летний японский автогонщик Формулы-1, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», Юки Цунода показал шлем, который он будет использовать на старте сезона-2025 Формулы-1.

«Преемственность», — подписал фотографии Цунода.

Фото: Соцсети Юки Цуноды

Фото: Соцсети Юки Цуноды

Напомним, по окончании прошлого сезона Цунода был претендентом на переход в старшую команду, чтобы заменить Серхио Переса на 2025 год, но команда в конечном итоге предпочла посадить в кокпит «Ред Булл» Лиама Лоусона, который был во второй половине сезона-2024 напарником Цуноды в «РБ».

18 февраля команды проведут полноценную презентацию в Лондоне.

Новый сезон Формулы-1 стартует 16 марта в Австралии.