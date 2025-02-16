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Ферстаппен: уровень конкуренции в симрейсинге даже выше, чем в реальных гонках

Ферстаппен: уровень конкуренции в симрейсинге даже выше, чем в реальных гонках
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Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен поделился мнением о занятиях симрейсингом, отметив, что уровень конкуренции в виртуальных гонках выше, чем в реальных.

«Все думают, что симрейсинг — это развлечение, что это очень просто. Но я бы сказал, что уровень конкуренции в симрейсинге даже выше, чем в реальных гонках. Там сложнее побеждать. В детстве мне не хватало времени на занятие гоночными симуляторами, потому что я совмещал школу и занятия картингом. С 2009 по 2015 год я гонялся только ради удовольствия, чтобы покататься с друзьями.

Но постепенно я осознал, что это здорово. Я получаю удовольствие от борьбы с отличными гонщиками, я хочу быть в этом хорош», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.

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