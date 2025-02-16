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4-кратный чемпион «Дакара» Бомель сообщил, что ему ампутируют правую ногу

4-кратный чемпион «Дакара» Бомель сообщил, что ему ампутируют правую ногу
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Французский штурман и четырёхкратный победитель «Дакара», бессменно выполнявший свою работу в экипаже с Нассером Аль-Аттией до 2024 года, Матьё Бомель сообщил, что ему ампутируют правую ногу.

«Как вы знаете, 15 дней назад я был вовлечён в плохой инцидент. Я был отправлен в госпиталь, я всё ещё там. Могу сказать, что чувствую себя гораздо лучше. Но должен сообщить, что я должен был принять одно очень важное решение в своей жизни — мне ампутируют правую ногу. У меня будет полностью новая карбоновая система на ноге, но это будет не моя нога. Что касается левой ноги, то будет проведено две операции, чтобы привести её в порядок», — сказал Бомель в видео, опубликованном в соцсетях.

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