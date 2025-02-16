Россия вошла в топ-3 в мире по росту производства легковых автомобилей

По итогам 2024 года Россия попала в тройку лидеров среди крупных автомобильных держав по абсолютному приросту производства легковых машин, сообщает «РИА Новости».

Агентство проанализировало данные национальных статистических служб и пришло к выводу, что наибольший прирост в производстве автомобилей уже в четвёртый год подряд продемонстрировал Китай — в стране выпущено на 1,4 млн машин больше, чем в 2023-м.

Второе место заняла Индия с приростом в 216 тысяч машин, а Россия расположилась на третьей строчке — прирост производства оценивается в 213 тысяч автомобилей. Всего в России, уточняет «РИА Новости», в 2024 году выпущено 756 тысяч машин.

Отметим, что ранее стало известно, что российский автомобиль вошёл в топ-10 самых продаваемых машин в Европе.