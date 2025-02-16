Туррини не уверен, что в «Мерседесе» станут долго терпеть ошибки Антонелли

Известный итальянский журналист Лео Туррини поделился мнением о новобранце «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

«Команда взяла на место суперзвезды молодого пилота, дебютанта Формулы-1. Безумие? Нет, это смелый ход. Мне сложно судить о скорости Кими. Он не гонялся в Формуле-3 и мало времени провёл в Формуле-2. Но я говорил с экспертами, и они высоко отзываются о нём. Но вопрос в том, дадут ли ему в „Мерседесе“ достаточно времени, чтобы он мог набраться опыта.

Ферстаппен смог раскрыться благодаря терпению «Ред Булл». В этом была логика и команда была вознаграждена за это. Будет ли Вольф также терпелив, как Кристиан Хорнер? В любом случае я буду болеть за этого парня, как и за других итальянцев», — написал Лео Туррини в своём блоге.