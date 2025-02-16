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Сергей Вязович: уровень борьбы в грузовом зачёте «Дакара» заметно упал

Сергей Вязович: уровень борьбы в грузовом зачёте «Дакара» заметно упал
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Руководитель и ведущий пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович высказался о заметном снижении уровня конкуренции в грузовом зачёте «Дакара» без участия в нём белорусской команды и российской «КАМАЗ-мастер».

«Мы следим за «Дакаром». Нельзя сказать, что это нам неинтересно. Но уровень борьбы в грузовом зачёте «Дакара» заметно упал.

Есть хорошие ребята, сильные экипажи. Однако у них там нет соперников. Там выступало три экипажа: Мартин Мацик, Алеш Лопрайс и Митчел ван ден Бринк. Они между собой и разыграли призовые места. Остальные были просто заявлены в поддержку — проигрыш пятого места составляет более семи часов.

Если им такой спорт интересен — то пожалуйста. Даже в соцсетях видно падение интереса со стороны зрителей. Не думаю, что по нам скучают конкуренты, но зрители – безусловно», – сказал Вязович в интервью телеканалу «Беларусь 5».

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