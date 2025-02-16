Карлос Сайнс признался, что болид «Уильямса» превзошёл его ожидания

Новоиспечённый пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс признался, что болид британского гоночного коллектива превзошёл его ожидания.

«Первое впечатление о команде играет важную роль, и в этот раз оно было положительным. Во время тестов в Абу-Даби машина показала себя лучше, чем я думал. Конечно, у FW46 были некоторые недостатки по сравнению с теми болидами, за рулём которых сидел.

Могу только сказать, что я нашёл команду, полную мотивации и энергии, а это нелегко после хет-трика. На тестах в Абу-Даби я обычно вижу людей, которые просто хотят вернуться домой, но вместо этого я увидел энергию, которая позволила нам идеально выполнить план дня», — приводит слова Сайнса портал FormulaPassion.