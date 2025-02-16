Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Карлос Сайнс признался, что болид «Уильямса» превзошёл его ожидания

Карлос Сайнс признался, что болид «Уильямса» превзошёл его ожидания
Комментарии

Новоиспечённый пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс признался, что болид британского гоночного коллектива превзошёл его ожидания.

«Первое впечатление о команде играет важную роль, и в этот раз оно было положительным. Во время тестов в Абу-Даби машина показала себя лучше, чем я думал. Конечно, у FW46 были некоторые недостатки по сравнению с теми болидами, за рулём которых сидел.

Могу только сказать, что я нашёл команду, полную мотивации и энергии, а это нелегко после хет-трика. На тестах в Абу-Даби я обычно вижу людей, которые просто хотят вернуться домой, но вместо этого я увидел энергию, которая позволила нам идеально выполнить план дня», — приводит слова Сайнса портал FormulaPassion.

Материалы по теме
Карлос Сайнс высказался против запрета мата в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android