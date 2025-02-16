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Экс-пилот Формулы-1 высоко оценил перспективы Льюиса Хэмилтона в «Феррари»

Экс-пилот Формулы-1 высоко оценил перспективы Льюиса Хэмилтона в «Феррари»
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Энтони Дэвидсон высказался по поводу перспектив семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона в составе «Феррари».

«Если брать в расчёт весь сезон, то «Феррари» и «Мерседес» примерно равны, и у «Феррари» даже было небольшое преимущество. Мне кажется, что для Льюиса этот сезон станет хорошим в «Феррари», если он выступит примерно так же, как выступил за «Мерседес» в прошлом сезоне.

Такой же результат был бы для него отличным началом, хоть я и знаю, что Льюис хочет большего и не готов ставить себе какие-то минимальные задачи. Но ему будет очень тяжело в новом сезоне, учитывая смену команды», — приводит слова Дэвидсона Racingnews365.

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