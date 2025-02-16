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Чернокожий инженер «Ред Булл» заявил, что сталкивался с расизмом со стороны фанатов Ф-1

Чернокожий инженер «Ред Булл» заявил, что сталкивался с расизмом со стороны фанатов Ф-1
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Инженер австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» Калум Николас рассказал, что столкнулся с расизмом, когда начал работать в Формуле-1.

«Я много сталкивался с расизмом, особенно в 2021-2022 годах. Обычно мне писали с анонимных аккаунтов в социальных сетях, поэтому я говорил себе: «За 13 лет ни один болельщик в паддоке не подходил ко мне и не оскорблял». К сожалению, мы живём в мире, где люди сидят за анонимными аккаунтами.

А когда я делился со своими друзьями о том, что мечтаю работать в Ф-1, они говорили: «Кэл, это игра для белых. Они тебя не впустят». В то время Льюис Хэмилтон был единственным чернокожим пилотом в Формуле-1. Казалось, что эта индустрия либо не заинтересована в нас, либо не позволит стать её частью», — приводит слова Николаса портал Racingnews365.

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