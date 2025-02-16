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Брандл назвал команду Ф-1, которая является фаворитом на завоевание Кубка конструкторов

Брандл назвал команду Ф-1, которая является фаворитом на завоевание Кубка конструкторов
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Мартин Брандл ответил, какую команду Ф-1 считает фаворитом на завоевание Кубка конструкторов в сезоне-2025.

«Фаворитом будет «Макларен». У «Феррари», очевидно, отличный состав с Хэмилтоном и Леклером. А «Ред Булл» и «Мерседес» будут командами только с одной рабочей лошадкой. В «Мерседесе» есть Антонелли, который будет совершать ошибки, как 18-летний новичок. Лиам Лоусон, в свою очередь, будет достаточно хорош, чтобы стать надёжным №2. Но всё равно в этих командах будет лишь одна рабочая лошадка.

У «Феррари» и «Макларена» будет идти борьба, они начнут отбирать очки друг у друга. Но если учитывать, что в Формуле-1 24 Гран-при, команда может начать думать [о завоевании Кубка конструкторов] не ранее августа или сентября», — приводит слова Брандла портал FormulaPassion.

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