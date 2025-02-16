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Тим Коронел назвал пилота, который сможет победить Ферстаппена и стать чемпионом Ф-1

Тим Коронел назвал пилота, который сможет победить Ферстаппена и стать чемпионом Ф-1
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Нидерландский гонщик, а также эксперт Формулы-1 Тим Коронел назвал пилота, который сможет победить Макса Ферстаппена и стать чемпионом Ф-1 в предстоящем сезоне-2025.

«Кто из пилотов способен победить Ферстаппена и взять титул в предстоящем сезоне? Ландо Норрис. Ты так же хорош, как и в своей последней гонке, а он просто до смешного хорош. В последней гонке [в Абу-Даби] вы видели, что Карлос обогнал Ландо. Но тот смог вернуться и перехватить инициативу. Так что у него есть всё, что нужно [для завоевания титула]. «Макларен» станет лучшей командой с лучшей машиной. Тогда, если на Норриса не будет оказываться слишком большого давления, он тоже хорошо справится со своей задачей», — приводит слова Коронела портал Racingnews365.

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