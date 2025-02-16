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Деймон Хилл ответил, о чём больше всего сожалеет в своей карьере пилота Формулы-1

Деймон Хилл ответил, о чём больше всего сожалеет в своей карьере пилота Формулы-1
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Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл ответил, о чём больше всего сожалеет в своей карьере пилота «Королевских гонок».

«Моя карьера была недостаточно долгой. Я начал не таким молодым. И теперь никогда не узнаю, могла ли бы моя карьера быть более долгой. Я начал выступать в Формуле-1, когда мне было 32 года, что очень поздно. А ушёл на пенсию в 39 лет, поскольку не хотел быть 40-летним гонщиком. Сейчас этот возраст не считается препятствием», — приводит слова Хилла портал F1oversteer.

Напомним, Деймон выступал в Формуле-1 с 1992 по 1999 год в составах таких команд, как «Брэбем», «Уильямс», «Эрроуз» и «Джордан».

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