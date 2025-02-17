Монтойя: NASCAR — гонки Дональда Трампа. Для Европы они слишком грубые

Бывший гонщик Формулы-1 колумбиец Хуан Пабло Монтойя поделился мнением об американских гонках NASCAR.

«Не думаю, что NASCAR будет иметь успех в Европе, поскольку там ценят более изящные гонки. А NASCAR выглядит слишком агрессивным и грубым, хоть людям и нравится такое. NASCAR — гонки Дональда Трампа. Они напоминают его стиль. Это то, что подходит Америке.

Раньше я с нетерпением ждал этих гонок. Каждый раз, когда мы участвовали в рестрикторных гонках, это было по-настоящему захватывающе. В них столько интересного», — приводит слова Монтойи портал PlanetF1.

Ранее Монтойя назвал Гран-при прошлого сезона, где Перес потерял шансы на место в «Ред Булл».