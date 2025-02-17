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Автомобиль пилота NASCAR взмыл в воздух и перевернулся после аварии в гонке «Дейтона-500»

Автомобиль пилота NASCAR взмыл в воздух и перевернулся после аварии в гонке «Дейтона-500»
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На автодроме «Дейтона Суперспидвей» состоялся первый этап регулярного сезона NASCAR Cup Series 2025 года — гонка «Дейтона-500». Заезд неоднократно прерывался жёлтыми флагами из-за аварий, а инцидент за четыре круга до финиша привёл к тому, что автомобиль Райана Приса взмыл в воздух и перевернулся.

Инцидент начался в группе лидеров, когда Коул Кастер подтолкнул в заднюю часть Кристофера Белла, после чего его «Тойоту» бросило в отбойник с внешней стороны трассы. Многим пилотам удалось избежать столкновения с машиной Белла, а вот Райану Прису не повезло — «Тойота» отрикошетила от отбойника прямо в него.

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на официальном YouTube-канале NASCAR.

В результате мощнейшего удара «Форд» Приса взлетел в воздух и перевернулся, однако затем приземлился на колёса. Отметим, что это не первый раз, когда автомобиль Приса переворачивается после аварии в Дейтоне: в прошлом году гонщик попал в больницу после десяти переворотов.

Решающим эпизодом гонки стал овертайм, в ходе которого за победу сражались Остин Синдрик и Денни Хэмлин, однако на последнем круге они попали в завал с участием нескольких пилотов, а на первое место в итоге вышел Уильям Байрон. Для пилота Hendrick Motorsports это вторая подряд победа в «Дейтоне-500».

NASCAR Cup Series. «Дейтона-500» (топ-10):

  1. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 201 круг.
  2. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота»).
  3. Джимми Джонсон (Legacy Motor Club / «Тойота»).
  4. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота»).
  5. Джон Хантер Немечек (Legacy Motor Club / «Тойота»).
  6. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле»).
  7. Райан Блейни (Team Penske / «Форд»).
  8. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд»).
  9. Джастин Оллгайер (JR Motorsports / «Шевроле»).
  10. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд»).

Второй этап регулярного сезона NASCAR Cup Series — гонка Ambetter Health 400 — пройдёт на овале «Атланта Мотор Спидвей» 23 февраля.

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