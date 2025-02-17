Норрис оценил решение Хэмилтона перейти в «Феррари»

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о решении своего соотечественника Льюиса Хэмилтона покинуть «Мерседес» ради перехода в «Феррари».

«Новая версия Хэмилтона? Я не знаю. Опять же, все люди разные. Но думаю, круто, что он перешёл в «Феррари». Это нечто особенное. «Феррари» невероятна. Знаете, для него это невероятная возможность. Это классная история. Уверен, «Феррари» получит множество бонусов, так что есть много причин быть более мотивированными и готовыми к работе. Это Льюис, так что любой, кто сомневается в нём, немного глуп», — приводит слова Норриса Sky Sports.

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