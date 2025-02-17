Коронел объяснил, почему Норрис в новом сезоне бросит вызов Ферстаппену

Нидерландский гонщик, а также эксперт Формулы-1 Тим Коронел рассказал, почему верит в шансы пилота «Макларена» Ландо Норриса бросить вызов Максу Ферстаппену («Ред Булл») в новом сезоне «Королевских гонок».

«Во второй половине сезона [прошлого] Ферстаппен действовал с умом. Макс позаботился о том, чтобы Норрис не смог догнать его очень быстро. Полагаю, Ландо вырос за это время и этих проблем больше не будет. Поэтому, как мне кажется, Норрис постарается здорово действовать уже на старте», — приводит слова Коронела издание Racingnews365.

Ранее Норрис оценил решение Льюиса Хэмилтона перейти в «Феррари».

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