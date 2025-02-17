Пьер Гасли стал амбассадором популярного модного бренда

Французский гонщик «Альпин» Пьер Гасли стал амбассадором парфюмированной воды Gentleman Givenchy. Об этом намекнули в пресс-службе компании, показав портрет пилота в шлеме и сопроводив его вопросом: «Узнали?» Чуть позже издание WWD сообщило, что речь действительно идёт о Гасли.

Фото: Givenchy Beauty

Фото: Скриншот

«Givenchy воплощает как вечную элегантность, так и смелость. На мой взгляд, бренд олицетворяет искусство самоутверждения и продвижения вперёд, что идеально сочетается с моим собственным стилем жизни и философией», — сказал Гасли.

Ранее Пьер высказался о сложностях, с которыми сталкиваются пилоты Формулы-1.

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