«Я понял, что могу быть на вершине». Ландо Норрис оценил свой прогресс

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о своём прогрессе. По словам британца, прошлый год получился для него очень продуктивным.

«Я всегда чувствовал, что должен что-то испытать, чтобы по-настоящему поверить. В прошлом году у меня это получилось. Я выиграл несколько гонок и сражался с парнями, которых уважаю. Я понял, что могу быть на вершине и могу бороться. Но я знаю, что мне нужно больше работать. Прошлый год был хорошим годом, чтобы я это осознал», — сказал Норрис на канале FORMULA 1 в YouTube.

Ранее нидерландский гонщик и эксперт Формулы-1 Тим Коронел объяснил, почему Норрис в новом сезоне бросит вызов Максу Ферстаппену.

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