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«Ред Булл» представил гоночные комбинезоны на новый сезон

«Ред Булл» представил гоночные комбинезоны на новый сезон
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Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» показала гоночные комбинезоны, в которых пилоты Макс Ферстаппен и Лиам Лоусон будут выступать в новом сезоне. Фотографиями поделилась пресс-служба гоночного коллектива.

Фото: https://x.com/redbullracing

Фото: https://x.com/redbullracing

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 «Ред Булл» занял третье место в общем зачёте пилотов, набрав 589 очков. Презентация ливреи болида австрийской команды 2025 года состоится в Лондоне 18 февраля.

Ранее нидерландский гонщик, а также эксперт Формулы-1 Тим Коронел рассказал, почему верит в шансы пилота «Макларена» Ландо Норриса бросить вызов Ферстаппену в новом сезоне «Королевских гонок».

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