Даниил Квят ответил, чем Формула-1 в его время отличалась от современной

Бывший российский пилот Формулы-1 Даниил Квят поделился мнением о решении британского гонщика Льюиса Хэмилтона покинуть немецкую команду «Мерседес» ради перехода в «Феррари».

«Это хорошо для спорта. Лучше, чтобы происходили такие изменения. У пилотов теперь больше возможностей. Это лучше, чем когда я выступал за «Ред Булл»: «Мерседес» тогда был на две секунды быстрее всех. Теперь у того, кто побеждает, нет такого преимущества перед соперниками», — приводит слова Квята Marca.

Последний сезон в «Королевских гонках» в качестве боевого пилота Квят провёл за «Альфа Таури» в 2020 году.

Ранее мнением о решении Хэмилтона перейти в «Феррари» поделился его соотечественник гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

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