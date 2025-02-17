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Анонсированы ведущий и музыкальные гости презентации команд Ф-1 в Лондоне

Анонсированы ведущий и музыкальные гости презентации команд Ф-1 в Лондоне
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Формула-1 официально объявила ведущих, а также музыкальных гостей презентации команд, которая состоится завтра, 18 февраля, на арене O2 в Лондоне (Великобритания).

Ведущим шоу станет британский комик и актер Джейк Уайтхолл. Музыкальными гостями станут американский кантри-исполнитель Кейн Браун, музыкант mgk, композитор Брайан Тайлер, а также звёздная британская поп-рок-группа группа Take That.

Напомним, мероприятие продлится два часа (c 23:00 до 1:00 мск). Все команды представят себя и свои ливреи на предстоящий сезон. Также планируются телевизионная трансляция и показ красной дорожки с прибытием гонщиков, руководителей команд и знаменитостей.

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