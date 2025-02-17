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ФИА впервые после внесения правок в кодекс оштрафовала гонщика WRC за мат в ТВ-интервью

ФИА впервые после внесения правок в кодекс оштрафовала гонщика WRC за мат в ТВ-интервью
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Стюарды Ралли Швеции выписали штраф на сумму в € 10 тыс. французскому гонщику Адриену Фурмо за использование нецензурной лексики во время интервью. Об этом информирует пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА). Кроме того, Фурмо получил условный штраф в размере € 20 тыс.

По окончании 18-го спецучастка Адриен во время интервью заявил, что выступил неудачно, использовав для этого нецензурное слово. Впоследствии Фурмо извинился, признавшись, что не хотел никого оскорблять. ФИА приняла это во внимание, но подчеркнула, что действовала в соответствии с недавними изменениями, внесёнными в спортивный кодекс.

Напомним, в начале 2025 года в спортивный кодекс ФИА были внесены изменения, предполагающие штрафы, а также дисквалификации и вычет очков из личного зачёта гонщиков за использование ненормативной лексики.

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