Оливер Берман показал свой шлем перед дебютным сезоном в Ф-1

Пилот «Хааса» британец Оливер Берман показал свой шлем перед дебютным сезоном в престижнейшей гоночной серии мира.

Дизайн шлема выполнен в жёлто-синих цветах, на верхней части изображен медведь.

Фото: Haas F1 Team

Фото: Haas F1 Team

Оливеру Берману 19 лет. Минувший сезон британец провёл в Формуле-2, по его итогам заняв 12-е место. На Гран-при Саудовской Аравии – 2024 Берман заменил испанца Карлоса Сайнса-младшего и выступил за «Феррари», финишировав седьмым в гонке. В сезоне-2025 его партнёром по «Хаасу» станет француз Эстебан Окон.

Ранее Окон показал, как вместе с Берманом провёл время в Нью-Йорке.

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