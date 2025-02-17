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Новичок «Мерседеса» Антонелли высказался о Вольфе

Новичок «Мерседеса» Антонелли высказался о Вольфе
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18-летний гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли поделился мнением о руководителе немецкой команды Тото Вольфе.

«У нас прекрасные отношения – не только в профессиональном плане, но и за пределами трассы. Он отличный парень, который действительно поддерживает меня как в хорошие, так и в трудные моменты. Я очень рад работать вместе с ним. Он оказал мне большую помощь», — приводит слова Антонелли издание The Athletic.

Ранее Антонелли рассказал историю, как его отец тайно провёл его в паддок Формулы-1, когда его команда выступала в Суперкубке Порше.

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