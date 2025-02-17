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В BMW создали электромобиль с «супермозгом». У него 18 000 Нм крутящего момента

Компания BMW представила электрический экспериментальный прототип Vision Driving Experience, оснащённый компьютерной системой управления Heart of Joy («Сердце радости» — англ.), которая работает в десять раз быстрее аналогов и повышает эффективность рекуперации энергии на 25%.

BMW Vision Driving Experience Фото: BMW

Интегрированный блок управления Heart of Joy, который работает вместе с программным обеспечением BMW Dynamic Performance Control, одновременно контролирует силовую установку, тормоза, процессы зарядки аккумулятора и рекуперации энергии на торможении, а также помогает водителю в рулевом управлении.

BMW Vision Driving Experience Фото: BMW

В BMW отмечают, что Vision Driving Experience под контролем системы Heart of Joy, которая в пресс-релизе баварской компании называют «супермозгом», способен развивать до 18 000 Нм крутящего момента, позволяет водителю точнее управлять автомобилем и обеспечивает более плавное и стабильное движение.

BMW Vision Driving Experience Фото: BMW

Отмечается, что BMW Vision Driving Experience не предназначен для серийного производства, однако система Heart of Joy будет установлена на все будущие электромобили Neue Klasse.

Официальная премьера BMW Vision Driving Experience состоится на Шанхайском автосалоне, который пройдёт с 23 апреля по 2 мая.