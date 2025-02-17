В «Уильямсе» объявили о сотрудничестве с компанией, владеющей букмекером и казино

Команда Формулы-1 «Уильямс» объявила о сотрудничестве с крупным холдингом Super Group, являющимся материнской компанией для букмекера Betway и казино Jackpot City.

«Мы рады приветствовать Super Group в Формуле-1 в качестве официального партнёра «Уильямса». «Уильямс» — это икона спорта, число поклонников которого по всему миру растёт и составляет более 700 млн человек, а трансляции нашего спорта демонстрируются во многих странах, предоставляя Betway и Jackpot City невероятную платформу для общения с болельщиками во всех уголках планеты.

Мы очень гордимся нашими достижениями, инновационным и ориентированным на фанатов подходом к налаживанию партнёрских отношений и с нетерпением ожидаем совместной работы с Super Group в 2025 году и в последующий период», — приводит слова коммерческого директора Джеймса Бауэра пресс-служба команды.

Это первый приход Super Group в Формулу-1, поскольку она расширяет своё присутствие в спорте, включая команды английской Премьер-лиги (АПЛ), НБА и другие.

Логотипы Betway и Jackpot City появятся на ливрее болида «Уильямса» 2025 года, которая будет официально представлена завтра, 19 февраля, на церемонии открытия сезона Формулы-1 на «O2 Арена» в Лондоне.