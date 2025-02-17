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Семья Михаэля Шумахера подала апелляцию на решение суда по делу о вымогательстве

Семья Михаэля Шумахера подала апелляцию на решение суда по делу о вымогательстве
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Семья легендарного немецкого гонщика и семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера подала апелляцию на решение суда по делу о вымогательстве Шумахеров из-за фотографий нынешнего состояния пилота. В семье не согласны с вердиктом одному из обвиняемых — своему бывшему охраннику Маркусу Фритше, которому суд дал два года условно.

«Мы подали апелляцию на один из вердиктов, потому что считаем это слишком мягким приговором для мистера Фритше. На мой взгляд, он был главным вдохновителем этого преступления.

Меня до сих пор шокирует меня больше всего то, что этот человек массово злоупотреблял доверием, которое ему предоставила наша семья. Он должен понести наказание, которое отпугнёт любых потенциальных подражателей», — приводит слова Коринны Шумахер издание Racingnews365.

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