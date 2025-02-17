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Лоусон — о попадании в Формулу-1: мои мечты стали очень реальными

Лоусон — о попадании в Формулу-1: мои мечты стали очень реальными
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Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон, являющийся пилотом «Ред Булл», высказался по поводу своего попадания в «Королевские гонки» в роли боевого пилота.

«Я думаю, что только сегодня моё постоянное присутствие в команде Формулы-1 начинает казаться максимально реальным. Это был первый раз, когда у меня оказалось подтверждённое место во время межсезонья, так что, следовательно, в этот раз я обладал гораздо бо́льшим временем, чтобы подготовиться.

И, честно говоря, это ощущается довольно странно, потому что обычно у меня просто не было времени даже задуматься об этом. В ближайшие несколько недель нам предстоит гораздо чаще работать на симуляторе, так что теперь приходит осознание — все мои мечты стали очень реальными», — приводит слова Лоусона издание Racingnews365.

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