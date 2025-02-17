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Лиам Лоусон — о своей цели в Формуле-1: сделаю всё, чтобы мной гордились

Лиам Лоусон — о своей цели в Формуле-1: сделаю всё, чтобы мной гордились
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Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон, являющийся пилотом «Ред Булл», рассказал о своей целеустремлённости в «Королевских гонках».

«Я очень взволнован перед своим дебютом в «Ред Булл». Очевидно, что это отличная возможность проявить себя, и, конечно же, я сделаю всё возможное на трассе и за её пределами, работая так усердно, как только возможно, чтобы все гордились мной… Мне просто не терпится заняться этим делом», — приводит слова Лоусона издание Racingnews365.

Ранее стало известно, что семья легендарного гонщика и семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера подала апелляцию на решение суда по делу о вымогательстве.

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