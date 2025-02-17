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Мик Шумахер — о Формуле-1: мне всё ещё нужно свести счёты с «Королевскими гонками»

Мик Шумахер — о Формуле-1: мне всё ещё нужно свести счёты с «Королевскими гонками»
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Бывший гонщик Формулы-1 Мик Шумахер, ныне выступающий в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), заявил, что его основной мечтой является выступление в «Королевских гонках».

«В возрасте 11 лет я решил, что хочу выступать там [в Формуле-1]. Это по-прежнему моя цель, эта серия была и остаётся мечтой всей моей жизни. Мне всё ещё нужно свести счёты с Формулой 1, и я хочу ещё раз проявить себя в ней», — приводит слова Мика Шумахера издание Bild am Sonntag.

Ранее новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон, являющийся пилотом австрийского коллектива «Ред Булл», рассказал о своей целеустремлённости в «Королевских гонках».

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