Боттас и Расселл рассказали о своих отношениях после инцидента в Имоле-2021

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, являющийся боевым пилотом «Мерседеса», и финский резервный гонщик коллектива Валттери Боттас рассказали о своих взаимоотношениях после инцидента на Гран-при Эмилии-Романьи — 2021.

Напомним, Джордж, выступавший тогда за «Уильямс», и Валттери («Мерседес») столкнулись в ходе борьбы за позицию при попытке обгона со стороны Расселла и вылетели за пределы трассы, сойдя с дистанции. После Джордж подошёл и похлопал по шлему Валттери.

«Мы можем работать вместе. Мы уже можем посмеяться над нашим инцидентом в Имоле, и это хорошо. В общем, всё у нас хорошо», — приводит слова Боттаса издание GPblog.

«Очевидно, что много лет назад считалось, что у нас нет прочных отношений, но мы оба профессионалы, и наши отношения укрепились, мы часто путешествуем вместе и встречаемся в отелях или тренажёрном зале», — сказал Расселл.