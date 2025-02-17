Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Боттас и Расселл рассказали о своих отношениях после инцидента в Имоле-2021

Боттас и Расселл рассказали о своих отношениях после инцидента в Имоле-2021
Аудио-версия:
Комментарии

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, являющийся боевым пилотом «Мерседеса», и финский резервный гонщик коллектива Валттери Боттас рассказали о своих взаимоотношениях после инцидента на Гран-при Эмилии-Романьи — 2021.

Напомним, Джордж, выступавший тогда за «Уильямс», и Валттери («Мерседес») столкнулись в ходе борьбы за позицию при попытке обгона со стороны Расселла и вылетели за пределы трассы, сойдя с дистанции. После Джордж подошёл и похлопал по шлему Валттери.

«Мы можем работать вместе. Мы уже можем посмеяться над нашим инцидентом в Имоле, и это хорошо. В общем, всё у нас хорошо», — приводит слова Боттаса издание GPblog.

«Очевидно, что много лет назад считалось, что у нас нет прочных отношений, но мы оба профессионалы, и наши отношения укрепились, мы часто путешествуем вместе и встречаемся в отелях или тренажёрном зале», — сказал Расселл.

Материалы по теме
Мик Шумахер — о Формуле-1: мне всё ещё нужно свести счёты с «Королевскими гонками»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android