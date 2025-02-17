Ещё один бывший пилот Формулы-1 исключён из состава стюардов — SoyMotor

Бывший пилот Формулы-1 Мика Сало, в последнее время работавший стюардом Гран-при, исключён из их состава, сообщило издание SoyMotor.

«Речь идёт не об исключении из стюардов, а о том, чтобы в Формуле-1 присутствовала постоянная команда, которая могла бы уделять больше времени анализу каждого решения, принятого во время гонки.

Я не говорю, что в будущем не вернусь к этой роли, но шансы на это малы. В прошлом году у меня не было времени на эту работу. Также могут возникнуть небольшие конфликты интересов, когда вы обнаружите, что я другую работу в том же виде спорта», — приводит слова Сало издание.

Мика работал на телеканале Viaplay и, как предполагается в статье, он предпочёл исключить совмещение таких ролей, так как бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт был убран из состава стюардов из-за работы на ТВ и неоднократно подвергался критике.