Стелла — о приказах команды: если гонщик не соблюдает наши принципы, то не подходит нам

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о приказах внутри коллектива на сезон-2025.

«Мы рассмотрели все ситуации, в которых два пилота были близки друг другу, и я был весьма впечатлён тем, как хорошо они себя вели. Мы кое-чему научились за прошлый год, но я уже думаю, что это было позитивно с точки зрения того, как мы взаимодействовали и действовали сообща как команда.

Главным аспектом остаётся то, что оба пилота начинают сезон-2025 с равными возможностями, и наши принципы основаны на гоночных принципах, которые мы уже использовали в прошлом году. Важно сказать, что гоночные принципы отражают не только то, во что верит команда в плане того, как мы проводим гонки, но и то, во что верят пилоты, потому что если гонщик не полностью придерживается этих принципов, то это неподходящий пилот для «Макларена».

Я действительно с нетерпением жду такого испытания. Это означает, что мы преуспеваем как команда и что оба пилота преуспевают как гонщики, и это означает, что машина действительно конкурентоспособна и мы проделали хорошую работу с технической и гоночной точек зрения», — приводит слова Стеллы издание GPblog.