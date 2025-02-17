Мик Шумахер рассказал, как собирается вернуться в Формулу-1

Бывший гонщик Формулы-1 Мик Шумахер, ныне выступающий в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), рассказал, как собирается вернуться в «Королевские гонки», обсудив навыки действующих пилотов серии.

«Хочу сделать себе имя своими выступлениями в WEC. Знаю, что у меня есть всё, что для этого необходимо. У каждого, кто выступает в Формуле-1, есть талант, в этом нет сомнений. Но когда смотрю на стартовую решётку, то у меня нет сомнений, что я мог бы не отставать от них по темпу. Я ничуть не хуже», — приводит слова Шумахера издание Racingnews365.

Ранее руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о приказах внутри коллектива на сезон-2025.