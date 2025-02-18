«Надеюсь, вы увидите его на трассе». Резервист «Мерседеса» Боттас показал шлем на 2025 год

Резервист «Мерседеса» Валттери Боттас разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Финский гонщик показал шлем на следующий сезон Формулы-1.

«Мой шлем на 2025 год. Надеюсь, вы увидите его в какой-то момент на трассе в этом году», — написал Валттери.

Фото: Из личного архива Валттери Боттаса

Фото: Из личного архива Валттери Боттаса

Фото: Из личного архива Валттери Боттаса

Ранее Боттас и боевой пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказали о своих взаимоотношениях после инцидента на Гран-при Эмилии-Романьи — 2021. Джордж, выступавший тогда за «Уильямс», и Валттери («Мерседес») столкнулись в ходе борьбы за позицию при попытке обгона со стороны британца. В результате оба вылетели за пределы трассы и сошли с дистанции.

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