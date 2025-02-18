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Деймон Хилл назвал характерные особенности Сенны, Хэмилтона и Ферстаппена

Деймон Хилл назвал характерные особенности Сенны, Хэмилтона и Ферстаппена
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Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл ответил на вопрос по поводу достижений Айртона Сенны, Михаэля Шумахера, Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.

«На самом деле очень сложно просто дать какую-то оценку кому-то из них. Должны быть соответствующие критерии. Если речь о чистой скорости, то я выберу Сенну. Невероятный природный талант, просто врождённый природный талант – тогда это Льюис. У Макса тоже есть природный талант. При этом у него очень мало слабых мест», — сказал Хилл на канале Lucas Stewart в YouTube.

Ранее Хилл ответил, о чём больше всего сожалеет в своей карьере пилота Формулы-1.

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