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Хилл провёл параллель между Михаэлем Шумахером и Максом Ферстаппеном

Хилл провёл параллель между Михаэлем Шумахером и Максом Ферстаппеном
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Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл поделился мнением о семикратном чемпионе «Королевских гонок» Михаэле Шумахере и четырёхкратном обладателе трофея Максе Ферстаппене, который сейчас выступает за австрийскую команду «Ред Булл».

«Михаэль это тот, кто построил себя сам. Думаю, он стал просто машиной… машиной, которая штамповала победы. Это стало возможным благодаря упорному труду. То же самое можно сказать и о Максе», — сказал Хилл на канале Lucas Stewart в YouTube.

Ранее Хилл ответил на вопрос по поводу достижений Шумахера, Ферстаппена, а также Айртона Сенны и Льюиса Хэмилтона.

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