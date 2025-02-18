Монтойя: Ферстаппен не будет проблемой для Хэмилтона в этом году

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о предстоящем сезоне «Королевских гонок», предположив, что Макс Ферстаппен из «Ред Булл» столкнётся с определёнными сложностями.

«Макс Ферстаппен не будет проблемой для Льюиса в этом году. Был бы удивлён, если бы они [«Ред Булл»] преуспевали в предстоящем сезоне. Команду покинул Эдриан Ньюи. После он заявил, что проблемы в «Ред Булл» не так просты, как кажется», — приводит слова Монтойи PlanetF1 со ссылкой на OnlineCassino.com.

Напомним, предстоящий сезон станет для британца Льюиса Хэмилтона первым в составе «Феррари» после 12 лет выступлений за «Мерседес».

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