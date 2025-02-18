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Попов оценил шансы резервиста «Мерседеса» Боттаса вернуться за руль в новом сезоне Ф-1

Попов оценил шансы резервиста «Мерседеса» Боттаса вернуться за руль в новом сезоне Ф-1
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Известный российский комментатор Алексей Попов поделился мнением о шансах финского гонщика Валттери Боттаса сесть за руль в предстоящем сезоне Формулы-1. Напомним, Боттас является резервистом «Мерседеса».

«Боттас согласился стать наставником Андреа Кими Антонелли. На самом деле, как я думаю, Боттас хочет как минимум выйти на замену. То есть не в его интересах, чтобы Антонелли хорошо проехал. Но поскольку у Боттаса ещё есть запасные роли, скажем так, у всех клиентов, кроме «Астон Мартин», у которых есть свой Другович. То есть ещё в двух командах, или в «Макларене», или в «Уильямсе», если что-то случится, вроде и там Боттас будет запасным. То есть шесть гонщиков, 24 гонки – вероятность, что Валттери всё-таки доберётся до руля в этом году, достаточно велика», — сказал Попов на канале «Гаснут Огни» в YouTube.

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