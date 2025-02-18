«Семейное». «Ред Булл» показал совместное фото своих пилотов и гонщиков «Рейсинг Буллз»

Команда Формулы-1 «Ред Булл» опубликовала совместное фото своих пилотов, голландца Макса Ферстаппена и новозеландца Лиама Лоусона, с гонщиками «Рейсинг Буллз», японцем Юки Цунодой и франузом Исаком Хаджаром. Также в фотосессии приняли участие пилоты Академии.
«Семейное фото. Приветствуем 2025 год», — говорится в сообщении.
Фото: Red Bull F1 Team
В 2024 году «Ред Булл» занял второе место в Кубке конструкторов, уступив «Макларену». Макс Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом мира, а его напарник мексиканец Серхио Перес занял восьмое место, по окончании сезона покинув команду.
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