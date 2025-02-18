Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Семейное». «Ред Булл» показал совместное фото своих пилотов и гонщиков «Рейсинг Буллз»

«Семейное». «Ред Булл» показал совместное фото своих пилотов и гонщиков «Рейсинг Буллз»
Комментарии

Команда Формулы-1 «Ред Булл» опубликовала совместное фото своих пилотов, голландца Макса Ферстаппена и новозеландца Лиама Лоусона, с гонщиками «Рейсинг Буллз», японцем Юки Цунодой и франузом Исаком Хаджаром. Также в фотосессии приняли участие пилоты Академии.

«Семейное фото. Приветствуем 2025 год», — говорится в сообщении.

Фото: Red Bull F1 Team

В 2024 году «Ред Булл» занял второе место в Кубке конструкторов, уступив «Макларену». Макс Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом мира, а его напарник мексиканец Серхио Перес занял восьмое место, по окончании сезона покинув команду.

Материалы по теме
Фото
«Ред Булл» представил гоночные комбинезоны на новый сезон

Макс Ферстаппен мстит сопернику, выбивая его с трассы

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android