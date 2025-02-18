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Autoracer представил график Леклера и Хэмилтона на презентации «Феррари» во Фьорано

Autoracer представил график Леклера и Хэмилтона на презентации «Феррари» во Фьорано
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Издание Autoracer поделилось подробностями относительно предстоящих заездов пилотов «Феррари» Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона на домашней трассе «Скудерии» во Фьорано. Они состоятся завтра, 19 февраля, в рамках съёмочного дня.

Как информирует источник, утром на трассу выйдет Леклер, в то время как Хэмилтон сядет за руль во второй половине дня. Оба гонщика выступят на болиде SF-25. Каждый сможет проехать одинаковую дистанцию – 100 км. В преддверии тестов в Бахрейне это будет первая и единственная возможность опробовать болид на трассе, поэтому первоначальные отзывы и ощущения пилотов будут очень важны для команды.

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