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«Не хватает Сенны». Браун встретился с четырьмя из пяти любимыми гонщиками в истории Ф-1

«Не хватает Сенны». Браун встретился с четырьмя из пяти любимыми гонщиками в истории Ф-1
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией.

«Меня часто спрашивают, задумываюсь ли я когда-нибудь о том, как мне повезло быть генеральным директором «Макларена». Реальность такова, что такие мысли меня посещают редко, поскольку я всегда целиком сосредоточен на настоящем, помогая нашей команде добиваться успеха. Но сегодня вечером, празднуя 75-летие Формулы-1, я поужинал с величайшими легендами нашего спорта – четырьмя из пяти моих любимых гонщиков: Эмерсоном Фиттипальди, Микой Хаккиненом, Марио Андретти и Найджелом Мэнселлом. Не хватало только Айртона Сенны. Я искренне жалею, что у меня не было возможности встретиться с ним, но сегодняшний вечер подарил мне бесценный момент, который напомнил, почему я так сильно люблю этот вид спорта», — написал Браун.

Фото: Из личного архива Зака Брауна

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