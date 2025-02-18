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Обломки прототипа «Ауди» для «Дакара» обнаружены на незаконной свалке в Чехии

Обломки прототипа «Ауди» для «Дакара» обнаружены на незаконной свалке в Чехии
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Обломки электрического багги «Ауди» RS Q e-tron были найдены на незаконной свалке вблизи от города Йиржиков на северо-западе Чехии. Об этом информирует издание Seznam Zpravy.

По сведениям источника, был найден автомобиль, которым в 2022 году на престижном ралли-марафоне «Дакар» управлял швед Маттиас Экстрём. Гонщик тогда занял девятое место в общем зачёте.

Компания «Ауди» ещё в прошлом году закрыла программу участия в «Дакаре». После, как сообщается, она заключила контракт на утилизацию автомобиля с немецкой фирмой Roth International. В настоящий момент Чешская экологическая инспекция и местная полиция изучают, как машина оказалась на свалке.

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