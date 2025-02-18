Представлен уникальный Ford GT, вдохновлённый Стефеном Карри

Тюнинг-ателье Mansory представило свой новый проект — особую версию суперкара Le Mansory, построенного на базе Ford GT. Новинка называется Mansory x Under Armour Le Mansory, она создана в сотрудничестве с брендом одежды Under Armour и вдохновлена знаменитым баскетболистом Стефеном Карри, а её дебют был приурочен к Матчу звёзд НБА, в котором Карри был признан самым ценным игроком.

Mansory x Under Armour Le Mansory Фото: Mansory

Оригинальный Le Mansory на базе Ford GT был представлен к 30-летию ателье, отмечавшемуся в 2020 году. В исполнении Mansory спорткар получил более широкий карбоновый кузов, а мощность двигателя была увеличена с 483 кВт (656 л. с.) до 522 кВт (710 л. с.). За счёт этого максимальная скорость достигла 354 км/ч.

Mansory x Under Armour Le Mansory Фото: Mansory

В Mansory обещали построить лишь три таких автомобиля, тогда как Mansory x Under Armour Le Mansory, который будет выпущен в единственном экземпляре, станет четвёртым суперкаром в линейке. От обычного Le Mansory новинку отличает расцветка в стиле представленных в рамках коллаборации Under Armour и Стефена Карри кроссовок, а также элементы декора в интерьере.

Интерьер Mansory x Under Armour Le Mansory Фото: Mansory

Напомним, один из последних проектов Mansory — 765-сильный кроссовер Pugnator, построенный на базе Ferrari Purosangue.